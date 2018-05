Un foc crema part de la Gas Gas de Salt però no afectarà la producció

Els Bombers van extingir ahir a la tarda el foc que va cremar una part de la fàbrica de motocicletes Gas Gas de Salt. En total, una desena de dotacions, entre les quals hi havia un camió autoescala, van estar treballant durant prop de dotze hores per apagar el foc. L'incendi va començar a quarts de cinc de la matinada de dissabte per causes que ahir s'estavenn investigant. Les zones afectades de les instal·lacions de la fàbrica de motocicletes són un magatzem i l'espai dedicat a les expedicions. El sotsinspector dels Bombers i cap de torn a Girona, Enric Cano, va explicar que s'havia aconseguit salvar «bona part del material». Per la seva banda, el cap de Torrot- Group Gas Gas, Ivan Contreras, va llançar ahir un missatge de tranquil·litat a clients i treballadors de la firma assegurant que «la producció està garantida», i que bona part de les entregues previstes «ja s'han fet». Contreras va xifrar en prop d'un 5% l'espai afectat per les flames.



A quarts de cinc de la tarda d'ahir, les deu dotacions de Bombers que quedaven a la fàbrica Gas Gas del polígon de Torremirona de Salt van acabar d'apagar el foc que s'hi havia originat dotze hores abans. Les flames van afectar només una part de la nau, de 10.000 metres quadrats. En concret, les zones cremades van ser la sala d'expedicions i un magatzem situat a la part més propera de l'entrada de l'edifici.





12 dotacions #bomberscat continuen treballant per extingir l'incendi d'indústria de Salt. El foc està en fase de control pic.twitter.com/WW7LtgUIHr — Bombers (@bomberscat) 5 de maig de 2018

«Salvat bastant de material»

El sotsinspector dels Bombers i cap de torn a Girona va explicar que quan els efectius del cos d'emergències van arribar a les instal·lacions de Gas Gas «hi havia molt de fum» i van haver d'accedir a la coberta per fer baixar la temperatura. D'aquesta manera van poder entrar a dins de la nau per poder atacar el foc de més a prop. La part que més va cremar va ser una zona de cartrons, material que havia afavorit la propagació ràpida del foc.Enric Cano va mostrar-se «sorprès» perquè malgrat l'aparatositat de l'incendi «es podrà salvar bastant de material», com motocicletes, recanvis i maquinària.En aquest sentit, el cap executiu de l'empresa, Ivan Contreras, va assegurar que el succés «no afectaria» ni la producció ni les entregues, perquè una bona part ja estaven fetes. Cal recordar que Gas Gas exporta més del 90% de tota la seva producció a l'estranger. «Vull enviar un missatge de tranquil·litat, perquè només s'ha cremat prop d'un 5% de la planta», va assenyalar Contreras.L'empresari de la companyia de motocicletes va deixar clar que l'estructura de la nau «no estava afectada» i que confiava començar les tasques de neteja «al més aviat possible».El conseller de Torrot–Group Gas Gas també va mostrar agraïment als treballadors que s'havien acostat fins a la fàbrica a comprovar què succeïa i els va tranquil·litzar. «Dilluns serem tots aquí per tal de continuar treballant. Ara hem de veure com ho fem per pintar, netejar i tornar a deixar la planta tan maca com abans», va assenyalar l'alt directiu.Contreras també va recordar que fa dos anys es va assumir la gestió de la fàbrica de Gas Gas, que estava clausurada, «i feta un cromo», va indicar. «La tasca que hem fet en dos anys d'aixecar-la la continuarem, i la farem més forta», va assegurar Contreras. De fet, el fundador de Torrot Group va explicar que aquest mateix dissabte la marca Gas Gas competia en una prova de trial elèctric a Sarrià de Ter i que també estava present en una altra competició, d'enduro, a Portugal.