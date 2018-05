Menys actuacions per paneroles i rates a Girona

La brigada municipal de control de plagues i animals de Girona va fer, durant l´any 2017, 844 actuacions en control de plagues a les clavegueres i a la via pública. Van ser tant inspeccions com aplicacions de productes. La major part de les intervencions van ser per paneroles (286 casos) i per rosegadors (265). Molts cops van ser injeccions letals a les clavegueres. Altres insectes que van requerir actuacions van ser les abelles i vespes (158), els mosquits (81), les formigues (59) i els tèrmits (2). La resta d´insectes no determinats a la memòria d´actuacions de l´àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient van sumar 16 accions més.

Les xifres de l´any 2017 són inferiors a l´any anterior, quan es van fer un total de 935 actuacions de control de plagues. Aquell any n´hi va haver 325 relacionades amb els rosegadors i 267 de paneroles.

Pel que fa a ocells, les brigades van actuar en 51 ocasions. Vint van ser per gavians, setze per coloms morts o ferits, set per ànecs, una per una cacatua, una per un pardal i sis per altres altres ocells morts. Hi va haver cinc casos per altres incidències de possibles plagues.

A més, al llarg de l´any 2017, les brigades van realitzar 255 actuacions en els diferents centres i equipaments municipals en el marc del Programa de control integrat de plagues. La brigada de control de plagues i animals de Girona està formada per quatre persones, tres oficials (un d´ells assumint les funcions de coordinador-encarregat) i un peó. L´Ajuntament ha contractat una empresa per retirar animals, sobretot gossos, abandonats o perduts, amb l´objectiu que les brigades se centrin més en les plagues. Això pot fer sumar actuacions de cara al 2018.

A banda de la tasca de control de plagues que fa la brigada, durant el 2017 es van seguir fent les campanyes de control d´aus urbanes i d´insectes mitjançant serveis contractats externament, i sota supervisió directa de l´Ajuntament.

Així, pel que fa al control d´estornells, s´utilitza com a mètode per foragitar-los de la ciutat la reproducció de sons i crits d´alerta. L´any passat, segons la memòria d´activitats, «les incidències han estat poc significatives en la majoria dels dormidors localitzats». La poda als arbres de Poeta Marquina ha servit per estar uns mesos sense presència d´aus en aquest punt, que els darrers anys ha estat molt complicat.



Coloms i gavians

Respecte al control de coloms, la regulació de la població es fa amb captures amb xarxa automàtica i amb gàbies. En total s´han capturat 825 coloms (358 amb xarxa automàtica i 467 amb gàbies). Pel que fa al control de gavians, s´han portat a terme un total de 27 actuacions (18 nius, 7 ous i 27 polls).

Les xifres de les captures de coloms i de gavians ha baixat molt respecte de l´any 2016. Aquell any van capturar 1.878 coloms (1.114 amb xarxa automàtica i 764 amb gàbies) i es van capturar 146 gavians (captures (42 nius,51 ous,51 polls i dos gavians adults).



39 avisos per presència de la vespa asiàtica

Pel que fa a la vespa asiàtica o velutina, el 28 de febrer el personal de la brigada municipal de Girona va rebre formació específica pel control i destrucció de nius de la mà dels agents rurals, els quals van desistir d´aquesta tasca en el Pacte d´Alcaldes segellat l´any 2016. Els treballadors de la brigada municpal van atendre un total de 39 avisos, concentrats sobretot a l´entorn de les ribes dels rius Ter i Onyar, però també alguns en zones urbanes.