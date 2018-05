La Caixa col·labora de nou amb Temps de Flors

L'Obra Social "la Caixa" col·laborarà, un any més, amb Temps de Flors. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana; el director del Centre d'Institucions de CaixaBank a Catalunya, Joquim Macià; el director de Banca d'Institucions de CaixaBank a Girona, Josep Blanch, i el director de l'Àrea de Negoci de CaixaBank a Girona Ciuat, Josep Maria González, han formalitzat de nou els acords de col·laboració de la fundació amb el consistori de cara a la celebració de l'esdeveniment d'aquest any.

"Estem contents de poder comptar amb el suport fidel d'empreses que fa anys que col·laboren i patrocinen en un esdeveniment tan especial per nosaltres com és Temps de Flors. Només podem tenir paraules d'agraïment per l'Obra Social "la Caixa" per creure en aquest projecte un any més", ha ressaltat l'alcaldessa, Marta Madrenas.