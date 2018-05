Ensenyament diu que manté el «compromís» amb Salt

El Departament d'Ensenyament assegura que manté «el compromís» amb els «alumnes, les famílies i els centres educatius de Salt», i que actua des de la «perspectiva de millorar l'atenció educativa en tots els centres de primària i secundària del municipi». I deixa clar que «el camí correcte per millorar l'atenció educativa dels alumnes és a través de la col·laboració i el diàleg amb els centres, les administracions i els agents educatius». Ho diu arran de la protesta d'aquest dilluns ala tarda.



El director dels Serveis Territorials, Josep Polanco, ha indicat que «aquest curs escolar, com cap altre curs, des del Departament s'han reforçat les plantilles de professorat en tots els centres públics de primària i secundària de Salt, que han tingut un increment en la plantilla en ser reconeguts tots ells com a centres de màxima complexitat».

A més, el representant d'Ense­nyament afirma que en la línia de millorar l'atenció educativa de l'alumnat, el setembre de 2017 es van posar en funcionament dos recursos específics que són dues unitats de suport a l'educació especial, amb educadors i professorat especialista: una a l'escola del Pla de Salt, i l'altra a l'institut Salvador Espriu.

Segons el Departament, la millora de l'atenció educativa també «ha estat possible per l'increment de personal de suport educatiu». En aquest sentit, apunta que «des de l'inici d'aquest curs tots els centres públics de primària i de secundària han incorporat un tècnic en integració social (TIS) a jornada sencera».

Polanco també destaca «especialment, d'una banda, la bona evolució dels resultats educatius de primària i de secundària». Des dels Serveis Territorials indica que s'ha millorat l'oferta educativa dels ensenyaments ­postobligatoris amb un nou curs de jardineria i floristeria a l'institut Salvador Espriu. Pel que fa a la planificació educativa, recorda que ha estat acordada amb l'Ajuntament i els centres educatius.

Finalment, Polanco assenyala que s'han destinat 1.016.000 euros en obres de manteniment i adequació dels centres des del 2010, i s'han invertit 3.376.500 euros en noves edificacions des del 2012. A més, hi ha l'acord per construir l'escola Gegant del Rec per un import de 4.100.000 euros. El projecte està en fase de redacció.