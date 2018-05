Un gegant de cartró pedra i vímet a la capella de Santa Llúcia per Temps de Flors

El taller Tramats de cistelleria i fibres vegetals de Torroella de Montgrí juntament amb el taller de gegants Ventura & Hosta de Navata presentaran, per Temps de Flors, una instal·lació conjunta de material fet de cartró pedra i vímet, a la Capella de Santa Llúcia.

S'hi podrà veure una geganta que representa Santa Llúcia on s'hi combinen els dos oficis. El taller Tramats (Magda i en Josep) són els encarregats del vestuari de la geganta i el taller Ventura & Hosta de les mans i el cap.

Juntament amb la geganta, hi haurà tota la decoració feta amb bimet representant temes vegetals acompanyats d'alguns sants fets de cartró pedra.

Temps de Flors comença aquest cap de setmana i s'allargarà fins el 20 de maig. La mostra floral tindrà 203 projectes distribuïts en 157 espais. Són vuit projectes més que l'any passat i un punt visitable més. Malgrat això, des de l'Ajuntament es va apuntar que «hi ha espais que aquest any, a diferència del passat, s'han omplert amb un únic projecte (seria el cas, per exemple, dels Banys Àrabs) i espais on a l'edició anterior es podia veure un únic projecte i aquest any n'acullen diversos. Per aquesta raó no es pot fer una comparació directa en relació amb altres edicions».

Els jardins de la Devesa i els jardins del Campaner (pertanyen al Bisbat i estan situats entre els soterranis de la Catedral i el passeig Arqueològic) seran les dues grans novetats d'aquesta edició de Temps de Flors de Girona.

L'exposició floral també oferirà la possibilitat de caminar per un itinerari marcat en l'espai adjacent al passeig Arqueològic i el riu Galligants, de 2,4 quilòmetres batejat Pla V, amb V de Verd. Es tracta d'una proposta per ampliar la mirada i abast de Temps de Flors obrint aquest esdeveniment a la natura mitjançant un itinerari artístic.

Molts muntatges tindran el color groc com a motiu en les flors o el material complementari, per reivindicar la llibertat dels líders independentistes presos. Els projectes són una decisió espontània de cada artista i molts han coincidit. L'any passat, molts projectes feien referència a la demanda d'acolliment de refugiats.