El xef Jordi Cruz participarà en un diàleg gastronòmic a la Universitat de Girona

El popular xef, Jordi Cruz participarà aquest dijous en el primer Diàleg Gastronòmic de l'any de la Universtitat de Girona, que debatrà sobre el tracte de la gastronomia en els mitjans de comunicació.

Debatrà amb la periodista gastronòmica Cristina Jolonch.

La Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona és qui organitza aquest acte.

L'acte se celebrarà el pròxim dijous 10 de maig a dos quarts d'11 del matí a la Sala de Graus de la Facultat de Turisme de la UdG.

Durant l'acte els dos convidats conversaran sobre el paper que està tenint la gastronomia dins del món de la comunicació, l'aparició de formats televisius com a noves expressions culturals que promocionen la cuina o sobre l'alta restauració com a reclam de promoció turística.



De Masterchef a Sant Julià de Ramis

Jordi Cruz és un reconegut cuiner català que té 4 estrelles Michelin (3 del restaurant ABaC i 1 de L'Angle, tots dos a Barcelona), a banda de dirigir un tercer restaurant anomenat Ten's.

Cruz també s'ha donat a conèixer a través del programa televisiu Masterchef, de Televisión Española, on des de fa 6 temporades n'és jurat.

Aquesta setmana passada també s'ha conegut, que Cruz estarà al capdavant de l'oferta gastronòmica dels dos restaurants (el del museu i el de l'hotel) de l'antic castell fortí de Sant Julià de Ramis. On fusionarà la cuina tradicional amb accent gironí amb

Foto de família de les persones implicades en el projecte de La Fortalesa de Sant Julià, entre els quals hi ha el promotor Ramón López (tercer des de la dreta) al costat del xef Jordi Cruz - ACN

Cristina Jolonch és periodista de La Vanguardia especialitzada en gastronomia i presidenta per Espanya i Portugal de l'acadèmia de The World's 50 Best Restaurants.

Jolonch té una àmplia trajectòria en el món de la crítica gastronòmica i ha estat Premi Nacional de Gastronomia d'Espanya i de Catalunya.

Durant l'any passat, la Càtedra va organitzar un total de sis actes, tres dels quals en forma de Diàlegs Gastronòmics, dos de caire més acadèmic i una taula rodona.

Reconeguts xefs com Ferran Adrià, Gastón Acurio, Joan Roca, Fina Puigdevall, Raül Balam, Marc Gascons i Paco Pérez, en van ser els protagonistes i van aconseguir aplegar prop d'un miler d'assistents.