La CUP lamenta la manca de mesures per garantir la convivència veïnal

La CUP ha criticat que l'Ajuntament de Girona no hagi pres cap mesura nova per facilitar que els veïns que viuen tot l'any a la ciutat puguin seguir fent el seu dia a dia durant Temps de Flors.

La regidora Laia Pèlach ha lamentat que el consistori no tingui capacitat per evitar aglomeracions, garantir la mobilitat amb el transport públic o fins i tot instal·lar lavabos per aquests dies. Pèlach lamenta que l'any passat s'anunciés la voluntat d'emprendre accions però que a hores d'ara encara no s'hagin dut a terme.