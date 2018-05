La CUP vol una ràdio de gestió municipal i amb participació de les entitats

La CUP-Crida per Girona vol que la llicència de la ràdio municipal, que quedarà lliure a partir del mes del 30 de juny, sigui gestionada de forma directa per l'Ajuntament, que segons els cupaires hi hauria d'invertir un mínim de 100.000 euros per poder comptar amb la tecnologia, l'espai i els treballadors necessaris per oferir una programació de qualitat. En canvi, la previsió del govern local és destinar-hi només 30.000 euros.

El regidor Lluc Salellas ha lamentat que, fins ara, l'equip de govern no hagi proposat cap model concret de gestió i només s'hagi fixat en el pressupost. Per això, els cupaires han presentat un model propi, que hauria de comptar amb el català com a llengua vehicular i Catalunya com a marc nacional de referència; centrar-se en l'actualitat i la informació tot garantint pluralitat i participació dels barris; garantir una co-gestió amb les entitats, de manera que aquestes poguessin proposar i dirigir programes; estar actualitzada amb les noves tecnologies i incoporar la clau de gènere en la seva programació.

Salellas ha lamentat l'opacitat amb què el govern ha gestionat la llicència en els últims mesos i el fet que no hi hagi hagut cap diàleg sobre el projecte de futur. També ha fet un agraïment als treballadors de FEM Girona, que fins ara s'han encarregat de fer la programació local.

D'aquesta manera, la CUP se suma a les crítiques del PSC, que també reclama una gestió directa i els recursos necessaris per tenir una ràdio local de qualitat.