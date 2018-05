La gastronomia i Temps de Flors, juntes un any més

Girona, Temps de Flors també serà present en el món de la gastronomia gironina. És tant la influència d'aquesta celebració, ja internacional, que no hi ha àmbit que quedi sense veure's afectat. Per això, els establiments de restauració i oci nocturn de la ciutat proposen una oferta gastronòmica a partir de dues iniciatives: #Gastroflors i Flors de Nit. Aquestes propostes ofereixen especialitats on les flors adopten el paper principal.

Flors de Nit

La iniciativa celebrarà ja la sisena edició en el festival de Temps de Flors. Durant els vespres i les nits del 12 al 20 de maig, una trentena de locals d'oci nocturn i de restauració oferiran en el marc de Flors de Nit, aperitius, còctels, tapes, plats cuinats, tisanes, dolços, postres, menús i altres especialitats elaborades amb un denominador comú: les flors.

#Gastroflors

Durant el transcurs de Temps de flors, uns 46 establiments adherits a l'Associació d'Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona presenten, amb la iniciativa #Gastroflors, menús i especialitats en els quals les flors seran l'ingredient destacat. Hi haurà multitud de propostes gastronòmiques creatives per tastar durant aquests dies.

Temps de Flors, aconsegueix que durant 9 dies gran part de la vida gironina se centri en el festival. És igual on es miri, que sempre s'acabarà trobant quelcom que faci referència a una de les celebracions més destacables de Girona.