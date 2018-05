El gust ocult de les plantes silvestres

gastronomia.

Un steak de tartar de vedella de Girona amb cap blanc, clavellada amb holandesa d'userda, cocotxes de salmó amb mantega d'ortigues i panna cotta de fonoll. Tot plegat, maridat amb vins de la terra escollit per la seva combinació perfecta amb les plantes. Són només quatre plats que formen part d'un extens menú especial que oferirà el restaurant Divinum de Girona per Temps de Flors (12 a 20 de maig). Els plats s'han elaborat amb l'ajut de l'assessor botànic del Celler de Can Roca i director de Naturalwalks, Evarist March.



No apartar les flors del plat

El xef del Divinum, Jose Delgado, ha creat un menú únic i d'edició limitada, sota el nom de «Menjaflors» que busca anar més enllà de l'ús de plantes i flors comestibles com a simples elements «decoratius dels plats», ha explicat Joan Morillo, cap de sala, sommelier i propietari del restaurant. Morillo ha explicat que fins ara, havien vist que la gent en veure les flors al plat, «el primer que feia era apartar-les». La idea és que ara generin passió gastronòmica a la boca.

Les plantes silvestres triades es poden trobar totes a cinc minuts de Girona: A la vall de Sant Daniel o als marges de la ciutat. «Són plantes que formen part del paisatge de Girona», ha exposat March, que també ha recordat que «no tot allò que és útil està lluny de nosaltres».

Les plantes silvestres escollides tenen un gust que podrien semblar impossibles. El cap blanc, per exemple, té un exquisit sabor de wasabi que a primera vista semblaria impensable. Però no ho és per la llengua. Per aquesta planta, enmig d'un steak tartar de vedella, s'ha pensat en el vi Marfil Molt Dolç d'Alella. La combinació fa ballar delicadament el producte a la boca.