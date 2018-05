El Shopp Out de primavera tanca amb un nou èxit

L'edició de primavera del Shopp Out, el projecte social organitzat per la Fundació Ramon Noguera, ha tornat a tancar amb èxit. Segons l'organització, les xifres de participació han estat similars a les de l'última edició (unes 40.000 persones), malgrat el mal temps. La gerent de la Fundació, Pepita Perich, ha valorat molt positivament aquesta edició i ha agraït la col·laboració de totes les firmes de moda que hi han particpiat i tots els visitants, desitjant que «Girona es bolqui molts més anys» en el Shopp Out, fet que els permet tirar endavant els projectes de l'entitat.

En aquesta nova edició, els visitants han pogut passejar per més de 4.000 metres quadrats d'expositors, on han pogut trobar quaranta marques de moda, calçat i complements que han ofert descomptes de fins al 70%. Deu d'aquestes marques portaven per primera vegada els seus productes al shopping social gironí, que després d'onze edicions ja s'ha consolidat a la ciutat. En aquesta ocasió, la padrina de l'esdeveniment ha estat la dissenyadora de moda gironina Mireia Vidal.