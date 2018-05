La CUP vol suspendre durant un any les llicències a grans superfícies comercials

La CUP-Crida per Girona ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament per demanar que se suspengui temporalment l'atorgament de llicències per a grans superfícies comercials. La iniciativa dels cupaires preveu establir una moratòria d'un any per a l'establiment de grans cadenes, per tal d'impulsar una modificació del planejament urbanístic que permeti "actualitzar el model de ciutat de futur a partir de criteris socials, ambientals, urbanístics i de promoció del comerç de proximitat".

La moció també proposa acordar que els terrenys de titularitat pública s´utilitzin per a finalitats públiques com poden ser equipaments, vials o habitatges; i prendre el compromís d´incrementar la partida pressupostària destinada a la promoció del comerç local i de barri que viu avui en una situació precària i de perill. Segons els cupaires, "ha

arribat el moment de definir quina és la ciutat que ens imaginem per un futur a partir de criteris com el de la mobilitat, el medi ambient, el teixit de barri i el comerç de proximitat".

La CUP-Crida per Girona ha denunciat que "mentre el govern convergent ha avalat i liderat grans operacions urbanístiques perquè grans cadenes vinguin a la ciutat, la política de promoció del comerç de proximitat s´ha estancat, i el comerç de barri pateix un debilitament progressiu".

La formació ha recordat que en els últims anys la ciutat ha incrementat en desenes de milers de metres quadrats les grans superfícies comercials a la ciutat, en zones com el Parador del Güell, en què s´ha afectat la biodiversitat de les Hortes de Santa Eugènia, l´Avellaneda, on properament s´hi establirà un Leroy Merlin, o la plaça Salvador Dalí, on hi ha hagut un important increment de metres quadrats comercials de l´Hipercor.

Segons els cupaires, la implementació d'aquestes desenes de milers de metres quadrats de grans superfícies comercials té diferents afectacions al dia a dia de la nostra ciutat, com ara el debilitament del comerç local, de proximitat i de barri, "imprescindible pel teixit socials, participatiu i veïnal dels nostres barris"; les conseqüències negatives per a la biodiversitat i el medi ambient de la ciutat, com és el cas del Parador del Güell; i finalment l´aposta per la mobilitat

motoritzada i unipersonal que dificulta la mobilitat sostenible i incrementa la contaminació atmosfèrica. La formació també critica que en alguns casos aquesta aposta ha significat també la venda de terrenys públics que podien haver anat destinats a usos socials com ara revertir els dèficits pel que fa al parc d´habitatge públic.