ERC vol promocionar les cooperatives d'habitatges

El grup municpal d'ERC-MES a l'Ajuntament de Girona vol impulsar les cooperatives d'habitatge amb cessió d'ús com una «alternativa habitacional davant dels problemes que té la ciutadania de Girona d'accés a un pis per culpa de la baixa oferta, l'especulació i l'alça de preus». Aquest model consisteix en el fet que un ens públic o privat cedeix una finca o un solar en desús, a un termini molt llarg de temps, per tal que la cooperativa rehabiliti o construeixi l'edifici. D'aquesta manera, segons la portaveu, Maria Mercè Roca, «els socis de la cooperativa han de pagar una entrada i, després, un lloguer mensual baix: així poden disposar d'un habitatge de per vida a un preu assequible encara que no en siguin propietaris a títol individual».