Intervenen a Salt 21 targetes fraudulentes per a discapacitats

La Policia Local de Salt ha intervingut des del mes de març un total de 21 targetes d'aparcament fraudulentes per a persones amb disminució. En cinc casos s'han instruït diligències per falsificació, mentre que la resta de targetes intervingudes ho van ser perquè estaven caducades, eren fotocòpies o el titular no hi era present o fins i tot estava mort.

Des de fa unes setmanes, la policia saltenca ha posat en marxa una campanya per evitar l'ús fraudulent i la picaresca amb les targetes d'aparcament per a persones amb disminució, que permeten estacionar els seus vehicles en els espais reservats per a càrrega/descàrrega i a les zones blaves del municipi. Des del passat mes de març, que va ser quan van començar la campanya, els agents han intervingut 21 targetes i en cinc casos han instruït diligències per falsificació.

La majoria de targetes intervingudes ho han estat perquè eren fotocòpies i per tant no són vàlides, estaven caducades, o el titular no hi era present (en alguns casos, fins i tot havia mort).

En els casos que s'han descobert alteracions de dades, o que la persona que utilitzava la fotòpica no tenia relació amb el titular, o que aquest havia mort, la policia ha informat al jutjat per un presumpte delicte falsificació. Aquest delicte de falsificació comporta penes de sis mesos a tres anys de presó i multa de sis a dotze mesos.

Quan es detecta un cotxe amb la targeta fotocopiada o falsificada en un aparcament reservat a persones amb disminució s'avisa a la grua per procedir a la retirada del vehicle i se li imposa una multa de 200 euros. Posteriorment es comissa la targeta falsificada i si s'escau s'informa al jutjat.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, assenyala que la «intenció de la campanya és recordar que s'ha de fer una bona pràctica en l'ús d'aquestes targetes, cosa que, com s'ha vist, hi ha gent que no respecta».

Per poder acabar amb l'ús fraudulent de les targetes per a persones amb mobilitat reduïda els agents han realitzat una formació específica, centrada en la detecció de les targetes falsificades i evitar-ne l'ús de forma fraudulenta.