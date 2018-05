Projecte floral dels alumnes del Dalmau Carles i la llar d'infants Tarlà

Alumnes de P3 de l'escola Dalmau Carles i de P2 de la llar d'infants Tarlà de Girona s'han implicat en Temps de Flors amb un projecte ideat per estudiants d'Educació Infantil de l'IES Montilivi. El projecte agafa com a fil conductor l'obra de teatre Les guardianes de les flors, a qui els més petits, després de passar per un túnel sensorial, han ajudat a recuperar els colors que havien perdut a través de quatre tallers. El resultat s'exposarà en l'espai que l'Ajuntament ha destinat a l'escola per Temps de Flors, a la plaça del Mercadal.