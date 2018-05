Quinze aparcaments del Barri Vell restringits

L´aparcament exclusiu per als veïns del Barri Vell mentre els altres 15 llocs estan restringits

Ja han començat les primeres restriccions en la circulació al Barri Vell lligades a Temps de Flors. Ara mateix hi ha quinze punts del nucli antic on l'aparcament és exclusivament per als encarregats de fer els muntatges de la mostra floral.

Aquests espais són exclusius de les vuit del matí a les vuit del vespre i aquesta afectació es produeix fins al divendres. Es tracta de la plataforma Galligants, carrer Francesc Samsó, plaça Sant Feliu, carrer Santa Llúcia, carrer Sant Daniel, pujada Sant Feliu (al costat de la basílica), carrer Ferran el Catòlic, pujada Sant Feliu amb carrer Calderers, carrer Manaies, carrer Bisbe Cartanyà, plaça de la Catedral (davant del col·legi d'arquitectes), plaça Sant Domènec, pujada Sant Martí (davant del Seminari), plaça de l'Oli i pujada Sant Martí.

A partir de dissabte els mateixos espais tindran restriccions però l'horari exclusiu per als responsables dels muntatges de Temps de Flors es limitarà de les set a les deu del matí. Finalment, per tal de poder fer els desmuntatges, es tornarà als mateixos horaris que hauran servit per elaborar els muntatges. O sigui, de les vuit del matí a les vuit del vespre.

Tot i que són punts on poden aparcar pocs vehicles perquè són espais reduïts, l'Ajuntament ha habilitat una esplanada per als veïns del Barri Vell amb distintiu. Aquest lloc és a la plaça Josep Ferrater i Mora, davant de la facultat de Lletres. Ja està habilitat amb aquesta finalitat, les 24 hores al dia, fins al 24 de maig.

A banda de les modificacions en els aparcaments, també es tallarà completament la circulació de vehicles al Barri Vell per motius de seguretat, a partir de dissabte, que és quan comença la mostra. Els vehicles no hi poden passar de les deu del matí a les deu de la nit. Els 12, 16 i 19 de maig l'accés restringit s'allargarà fins a les dotze de la nit, perquè els patis estaran obert fins a mitjanit.