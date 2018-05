La sisena Fira Tèxtil de Salt comptarà amb una trenta d'expositors

Salt recorrerà el seu passat industrial a través de la VI Fira Tèxtil aquest dissabte 12 de maig, que incorpora en aquesta edició la primera Cursa d'Orientació al Pla dels Socs organitzada amb la col·laboració dels Aligots. Una activitat oberta a tots els públics i que recorrerà els espais naturals de la vila i els itineraris de l'entorn que recorden el període de la industrialització.

La fira comptarà aquest any amb una trentena d'expositors artesans i nous dissenyadors que s'ubicaran al passeig Ciutat de Girona durant tot el dia per mostrar les seves pròpies creacions. La mostra s'acompanyarà també d'activitats familiars i tallers per introduir-se al món del fil i l'agulla.

A més a la Fàbrica Jove, situada al carrer Manuel de Falla, es podrà visitar la tradicional exposició de patchwork.

La Fira finalitzarà amb la gran desfilada del Veïnat Fashion Show on una desena de botigues de Salt mostraran roba íntima, de dona, d'home i complements.

L'any passat, les cuineres de Salt van oferir xocolata i coca als assistents per celebrar els seus 15 anys.