Troben cinc immigrants amagats en un camió a Salt

Nou cas d'immigració sense papers a les comarques de Girona. Es tracta d'un grup de cinc joves procedents del Sudan que viatjaven amagats en un camió amb un remolc recobert de lona.

La descoberta es va produir aquest dilluns a la tarda, quan un camió procedent d'Hongria anava cap a Barcelona per l'autopista AP-7. El xofer que anava d'acompanyant del conductor va veure una mà que sortia de la lona del remolc mentre circulaven per l'autopista i també van sentir un soroll.

Per aquest motiu van decidir agafar la sortida 7 de l'autopista, a Salt, van aturar el vehicle pesant a tocar el peatge de Girona Sud i van alertar els treballadors d'Acesa.

Ràpidament, aquests van alertar el telèfon d'emergències 112 dels fets. Efectius de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Salt i agents de l'ARRO –els coneguts com a antiavalots– es van personar fins al lloc dels fets pels volts de dos quarts de cinc de la tarda. En obrir el remolc van trobar que hi havia cinc homes a l'interior. Es tracta de cinc joves de 18 anys, els quals anaven sense documentació.

Seguidament, els Mossos d'Esquadra els van atendre i van alertar la Policia Nacional, tal com marca el protocol en ser un cas d'estrangeria.

Els cinc homes, de procedència sudanesa, van ser traslladats fins a la comissaria de la Policia Nacional a la Jonquera. I cap a les vuit del vespre de dilluns, tal com marca l'acord de devolució entre França i Espanya, van procedir a retornar aquest grup d'estrangers cap al país gal.

Amb aquests ja són 72 els estrangers que han arribat de forma il·legal a Espanya amagats dins de camions a les comarques gironines.



Pugen a Ventimiglia

En tots els casos, també en els descoberts a Salt, els estrangers han arribat procedents d'Itàlia i, en concret, se sospita que al pas fronterer de Ventimiglia hi hauria algun tipus de màfia que els proporciona l'entrada a aquests camions.

En el cas de Salt, el camió procedia d'Hongria i també es va parar a Ventimiglia després de més de 1.900 quilòmetres. Quan els xofers van ser interrogats per la policia, en ambdós casos van negar saber res de la presència dels polissons.

Les policies frontereres de França i d'Itàlia estan investigant qui «col·loca» aquestes persones dins dels camions per tal de posar-hi fi. L'arribada a Espanya seria accidental ja que, com ha destacat la Policia Nacional en diverses ocasions, tot apunta que no volen venir cap a Espanya sinó que el seu destí final seria França.

L'últim cas es remuntava al 24 d'abril, quan deu africans van arribar a Sils amagats a la caixa d'un camió procedent d'Itàlia. El xofer, que havia fet dues parades a França, els va descobrir quan es va disposar a descarregar el vehicle.