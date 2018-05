Uns 300 estudiants protesten pel centre de Girona contra la sentència de «La Manada»

Uns 300 estudiants han protestat aquest dijous pels carrers de Girona contra la sentència judicial del cas de 'La Manada'. La manifestació ha començat des de la plaça U d'Octubre i ha recorregut durant més d'una hora el centre de la ciutat. Els estudiants, sobretot de secundària i batxillerat, s'han aturat també davant dels jutjats de Girona on han criticat la decisió de l'Audiència Provincial de Navarra amb crits com "la injustícia ens ha violat a totes". Una de les membres del col·lectiu Lliures i Combatives, Aleia Jou, ha denunciat que la decisió dels magistrats "no és un cas aïllat" sinó que es tracta "d'un problema amb el patriarcat". La jornada de vaga, que també estava convocada a la universitat, ha tingut un seguiment nul a la UdG ja que no comptava amb el suport del Consell d'Estudiants ni del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC).