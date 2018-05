El Banc de Sang se suma a Temps de Flors i regalarà una planta als donants

El Banc de Sang i Teixits se suma al Temps de Flors amb una campanya especial a l'hospital Josep Trueta de Girona. Del 12 al 19 de maig, tots aquells que vagin a donar sang a l'hospital rebran d'obsequi una planta, gràcies a la col·laboració de Temps de Flors i el Banc de Sang i Teixits. D'aquesta manera, es vol agrair als donants de sang el seu gest altruista.

Es podrà donar sang en horari habitual del Banc de Sang de l'hospital: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i de 16 a 20 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores.

«Temps de Flors és un esdeveniment amb una identitat pròpia de la ciutat de Girona. Des del Banc de Sang, volem que Girona també tingui una identitat com a ciutat solidària, per això animem a tothom que pugui que s'apropi a donar sang», remarquen des del Banc.



La sang, sempre necessària

Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per cobrir les necessitats dels hospitals. Per poder donar sang s'ha de tenir 18 anys o més, pesar més de 50 kg, estar bé de salut i, en cas de ser dona, no estar embarassada.