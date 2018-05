La Catedral: Groc, blanc i taronja amb xiprers i alzines

El muntatge de les escales de la Catedral de Girona tindrà xiprers blancs i alzines grogues. Ocuparà pràcticament els noranta esglaons de l'escalinata i, molt probablement, comptarà amb il·luminació nocturna amb leds de color taronja. L'obra s'ha batejat «Per treure'ns de pecat i dar-nos alegria» i és un treball creat per l'interiorista baix-empordanès Jordi Vilà Ruiz i Anna Vilanova Soler. Ahir, es van començar a veure ja els esbossos, sobre el terreny, del que promet ser un dels grans escenaris de Temps de Flors.

Jordi Vilà ja va fer, l'any passat, l'exitós projecte batejat «Manifestació escultòrica de natura», als soterranis de la Catedral. Un dels seus grans trets identitaris és la utilitizació d'elements extrets directament de la natura. Amb l'obra que presenta aquest any al certamen floral busca generar una simbiosi amb els colors i l'estil barroc de la façana de la Catedral.

El projecte de les escales de la Catedral és cada any un dels secrets més ben guardats de Temps de Flors. S'intenta mantenir ocult el màxim temps possible perquè és un dels grans al·licients de la mostra floral. És probablement la instal·lació més vista, ja que és a l'aire lliure i enmig de tot el ventall d'espais visitables. És aquí on sempre es fa la inauguració oficial de l'esdeveniment amb les institucions i les autoritats convidades.

L'any passat el muntatge a les escales de la Catedral, batejat com «Codi Petri» va ser un dels grans centres de la polèmica de l'edició. El seu muntatge, a mans de la interiorista Cristina Masferrer, l'arquitecte Víctor Almazán i el modelador i animador 3D Gustavo A. Torres va tenir tant detractors com defensors. Per una banda, la composició li ha valgut, de moment, ser una de les obres finalistes dels prestigiosos premis FAD d'arquitectura, en l'aparat d'Intervencions efímeres. En canvi, molts dels visitants posaven en dubte la idoneïtat del muntatge farcit de miralls que reflectien tots els entorns d'un indret màgic com la Catedral però que no contenia flors.

ANIOL RESCLOSA

Jardins del Campaner

A banda de l'interès per saber com serà aquest espai emblemàtic, també hi ha expectació per saber com seran els sis projectes que es podran veure als jardins del Campaner, a tocar de les escales de la Catedral, malgrat que s'hi entrarà pel passeig Arqueològic. Els títols de les instal·lacions, per ara, només conviden a pensar. Fan referència als vitralls de la Catedral i als somnis. Entre els creadors hi ha jardiners i floristes, un apunt que permet intuir que pot ser un dels espais imprescindibles no només per les composicions si no per tractar-se d'un indret totalment desconegut i que és la gran novetat d'aquesta edició de Temps de Flors.