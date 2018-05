Climatologia «Atenció! Previsió de pluges! Millor no us apropeu!»

«Atenció! Previsió de pluges per Temps de Flors. Millor no us apropeu per Girona! Ja vindreu l'any que ve!», comenta un gironí que viu al rovell de l'ou del Barri Vell. «Pluges torrencials sense la meva aplicació», afegeix un amic del gironí avinagrat. Molts residents estan cansats de les aglomeracions que pateixen als carrers del nucli antic aquests dies. Encara però, no és com a Pamplona on molts navarressos decideixen marxar pels Sanfermines. Aquí encara no lloguem els pisos als visitants (pisos turístics a banda), però ja arribarà el dia.

Els homes i dones del temps de TV3 fa dies que posen un núvol amb moltes gotes d'aigua al mapa del temps de Girona per dissabte. També les aplicacions als telèfon mòbils adverteixen de ruixats. Qui escriu en té tres i totes alerten d'aigua per dissabte. Els visitants poden anar preparant paraigües i capalines de Port Aventura o Cap Roig.