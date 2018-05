Cs demana que el Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament es torni a reunir

La portaveu de Cs a l'Ajuntament de Girona, Míriam Pujola, s'ha queixat perquè el Comitè de Seguretat i Salut de l'Ajuntament, que afecta més de 1.200 persones, porta vuit mesos sense reunir-se i té pendent el nomenament de quatre dels seus set membres polítics. Pujola s'ha reunit amb diversos delegats de prevenció, que li han traslladat la «necessitat urgent» de tornar a posar en marxa el comitè per resoldre els problemes de sinistralitat laboral i la vigilància de la salut en el lloc de treball. «És un altre exemple de l'absència de gestió del govern Madrenas», lamenta Pujola.

Per a la regidora, «és molt lògic» que els delegats demanin la reactivació de les reunions bimensuals perquè «vénen marcades per llei i a Girona s'està incomplint». Per això, també demanarà al govern local que li faciliti «els plans anuals de prevenció, una avaluació de riscos laborals i les dades de sinistralitat dels empleats municipals».