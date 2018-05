La CUP vol una moratòria de grans superfícies comercials

La CUP ha presentat una moció al ple de l'Ajuntament de Girona per demanar que se suspengui temporalment l'atorgament de llicències per a grans superfícies comercials. La iniciativa dels cupaires preveu establir una moratòria d'un any per a l'establiment de grans cadenes, per tal d'impulsar una modificació del planejament urbanístic que permeti «actualitzar el model de ciutat de futur a partir de criteris socials, ambientals, urbanístics i de promoció del comerç de proximitat».



Comerç local en perill

La moció també proposa acordar que els terrenys de titularitat pública s'utilitzin per a finalitats públiques com poden ser equipaments, vials o habitatges; i prendre el compromís d´incrementar la partida pressupostària destinada a la promoció del comerç local i de barri que viu avui en una situació precària i de perill. Segons els cupaires, «ha arribat el moment de definir quina és la ciutat que ens imaginem per un futur a partir de criteris com el de la mobilitat, el medi ambient, el teixit de barri i el comerç de proximitat».