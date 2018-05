L'escola Eiximenis de Girona estrena la part inferior del pati

L'escola Eiximenis de Girona va estrenar ahir la part inferior del nou pati, després que l'Ajuntament hi hagi fet les millores que exigia el Departament d'Ensenyament per poder-lo començar a utilitzar. Va ser, però, una estrena a mitges, perquè el nou pati té dos nivells i encara faltarà per arranjar la part superior, on Ensenyament i el consistori han acordat que s'haurà d'instal·lar una planxa microperforada per millorar la seguretat dels alumnes. Tot apunta que aquesta àrea no podrà estar a punt abans que finalitzi aquest curs.

D'aquesta manera, els estudiants de l'Eiximenis poden utilitzar ja un equipament que portava un parell de mesos acabat. La intenció del consistori era poder obrir-lo l'1 de març i arreglar les deficiències -que segons el govern municipal eren qüestions menors- durant les vacances de Setmana Santa. Ensenyament, però, va dir que primer s'havien d'arreglar aquests problemes i després es podria obrir, com finalment s'ha fet.

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar que, malgrat la pluja que va caure ahir a la tarda, el sistema de drenatge del nou pati va funcionar bé, ja que no es van formar bassals d'aigua. El representant municipal va explicar que de moment s'han instal·lat unes porteries provisionals, a l'espera que en els propers dies arribin les definitives i també les cistelles de bàsquet que s'han d'ubicar a la plataforma superior de l'equipament.



Les tanques, al Cassià Costal

L'obertura -encara que sigui parcial- de les noves instal·lacions farà que ben aviat es desmuntin les tanques que durant aquest curs han servit per delimitar el pati provisional de l'escola, situada a la plaça U d'octubre.

Alcalà ha anunciat que el desmuntatge es farà després de Temps de Flors i que les tanques s'aprofitaran i es traslladaran a l'escola Cassià Costal, on el consistori ha inaugurat recentment una pista coberta i ha anunciat que ben aviat es convertirà en un pavelló tant per a l'escola com per als barris veïns de Sant Narcís i Sant Pau.