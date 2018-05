«L'Europa dels estats no pot passar per sobre la gent»

Girona va celebrar ahir el Dia d'Europa tot reivindicant els seus valors fundacionals, i advertint que «l'Europa dels estats no pot passar per sobre de les persones». Així ho deia el manifest que va llegir l'alcaldessa, Marta Madrenas, en l'acte unitari celebrat per l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat al saló de descans del Teatre Municipal.

En el manifest, les tres institucions gironines van considerar que el que ha passat a Catalunya en els darrers mesos és un exemple «clar i recent» de la manca de sintonia entre la Unió Europea i la ciutadania. Per això, van instar les institucions europees a defensar els drets fonamentals com la igualtat, la dignitat, la democràcia, la justícia i els drets humans, ja que, segons van assegurar, és la única manera que la Unió Europea es mantingui forta davant l'amenaça de les forces antieuropeïstes.

La jornada també va servir per donar a conèixer el projecte #Euroteens Ensembles, de l'institut Santiago Sobrequés, guanyadora de la Beca Premi d'Europa, que va permetre a diversos estudiants visitar la seu del Consell d'Europa, a Estrasburg. El director del centre, Joan Cumeras, es va mostrar «molt orgullós» dels alumnes, mentre que la coordinadora del centre, Anna Sagrera, va explicar que el projecte va consistir en què els estudiants de quart d'ESO treballessin materials per donar a conèixer Europa a joves de la seva mateixa edat.

Per això, entre altres, van elaborar guies de ciutats europees, van donar a conèixer diferents aspectes de la Unió Europea i van preparar ells mateixos el viatge a Estrasburg, durant el qual fins i tot van fer una incursió a Alemanya. Quatre dels estudiants van explicar en primera persona la seva experiència.

Finalment, la celebració va tenir també una vessant cultural. El director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, Josep Puigbert, va presentar l'Any Europeu del Patrimoni Cultural i l'Acció Transfronterera, que se celebra aquest 2018, tot reivindicant les regions transfronteres: «Davant l'Europa dels Estats cal reivinidicar una Europa de proximitat, de les regions: els espais transfronterers són la zona zero de la construcció europea», va indicar.

Per la seva banda, el director de l'Escola de Música Moderna de Girona (EMMG), David Coll, va oferir una xerrada sobre la candidatura de la rumba catalana com a patrimoni immaterial de la Unesco i va convidar tots els assistents a afegir-s'hi. Per finalitzar la commemoració, un grup de rumba catalana de l'EMMG va interpretar l'himne d'Europa: L'Oda a l'alegria, de Ludwig van Beethoven.