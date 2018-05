Detenen dos joves a Girona per arrencar les cadenes d'or del coll a tres dones

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves a Girona per arrencar les cadenes d'or del coll a tres dones. Ambdós abordaven les víctimes de forma violenta per robar-los la joia.

Els detinguts són dos nois de 23 i 19 anys, de nacionalitat marroquina, un veí de Salt i l'altre de Girona. El primer ha quedat acusat com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb violència.

El segon ha quedat detingut com a presumpte autor de tres delictes de robatori amb violència i un delicte d'atemptat als agents de l'autoritat. Aquest últim ha acabat ingressant a presó.

Tot va començar quan els Mossos de la comissaria de Girona van obrir una investigació arran de tres robatoris violents a dones que es trobaven a la via pública, perpetrats d'una manera molt similar i en una mateixa franja horària.

Els dos primers fets van tenir lloc el dia 20 d'abril amb poca diferència de temps. El primer cas va succeir a la cantonada del carrer Bassegoda amb el passeig d'Olot. Una dona que estava parlant per telèfon i es disposava a agafar el bus urbà, va ser abordada per dos joves que caminaven en sentit contrari. Un d'ells li va estirar amb molta violència una cadena d'or que portava penjada al coll i van fugir corrents.

El segon cas va passar mentre una dona transitava pel carrer Mare de Déu de la Salut. Dos joves se li van acostar amb el pretext de preguntar per una adreça. Seguidament, un la va agafar pel braç i l'altre li va estirar la cadena del coll, causant-li erosions i estripant-li la camisa.



El nen va caure a terra

El tercer dels robatoris va tenir lloc el 3 de maig, al barri de Can Gibert del Pla. Una dona que passejava el seu nadó en un cotxet, va ser assaltada pel darrera per un jove que li va estirar el jersei i la va fer caure. De la forta estrebada el cotxet es va tombar i el nen també va caure al terra. Acte seguit li va estirar la cadena del coll i va fugir. La dona va patir lesions al coll i al genoll, mentre que el nadó no va resultar ferit.

Després de diverses indagacions, els investigadors van identificar els dos presumptes lladres.

El mateix dia dels fets de Can Gibert van detenir, a la plaça Joan Brossa i Cuervo, a prop de l'Estació Jove, l'home de 23 anys, per la seva presumpta participació en dos dels robatoris.

L'endemà va ser detingut el jove de 19 anys, a la zona de l'estació de trens com a presumpte autor dels tres robatoris. A aquest també se li imputa un delicte d'atemptat a agents de l'autoritat ja que va intentar agredir els agents que el detenien.

Els detinguts, a qui els consten antecedents, van passar el dia 5 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual va decretar la llibertat amb càrrecs pel primer, i l'ingrés a presó pel segon.