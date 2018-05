La felicitat d'un buscaflors

Segon dia fent de xafarder major de Temps de Flors per la ciutat immortal. Toca tafanejar per veure què s'hi cou en tres espais nous que s'incorporen a la mostra floral. Incorporar punts d'interès és sempre un risc. Però qui no s'arrisca... Els jardins del Campaner, els jardins de la Devesa i el recorregut artístic denominat «Pla V». Els dos darrers estan als «afores» de l'itinerari i això sempre complica l'èxit de la proposta per molt lluïda que pugui ésser. La majoria dels visitants volen un muntatge rere un altre, com una fàbrica fa un producte en sèrie. I més, si es vol fer fotos: que no s'hagi ni de tancar la càmera. Foto, flaix, clic clac.



Els jardins del Campaner

Els jardins del Campaner sembla que faran goig i estan al bell mig del recorregut floral que milers de persones seguiran com un ramat de nyus. La seva incorporació serà aplaudida com un encert, tal com va succeir amb la introducció dels soterranis de la Catedral fa uns anys. Per veure què s'hi està fent als jardins del Campaner abans que la 63a edició de Temps de Flors sigui una realitat només és possible si un és un «enxufat» o si se salta com si fos un escuradents a sobre d'una molla per copçar què s'hi cou. Està en un lateral entre el passeig Arqueològic i la Catedral. S'hi poden veure unes cabanes farcides de plantes i flors. Molta flor vermella. És el conegut com «pati dels somnis». També s'hi entreveuen unes lletres grogues, confeccionades amb flors, sobre una catifa verda irregular.

Els puritants «buscaflors» seran feliços aquí. Com el gatet que es rebolca a les cames de l'amo que retorna a casa després d'una jornada laboral a l'escorxador. I ja que ara els periodistes estrella són els protagonistes de les seves pròpies cròniques, a un servidor li arrenquen un somriure quan un desconegut el reconeix i li crida des de l'altra vorera «a les barricades!» amb el puny alçat. Sí que és dur, sí, segons què.



Els jardins de la Devesa

Una altra de les noves incorporacions són els jardins de la Devesa, l'Ajuntament se la juga. Fer anar visitants «lluny» del Barri Vell és arriscat. Fa uns anys ja es va intentar que el parc de la Devesa fos un punt d'interès per a Temps de Flors i va ser un fracàs sonor. Hi havia composicions disperses fetes d'elements naturals. Però els jardins de la Devesa són, per si sols, un espectacular i permanent Temps de Flors. Enguany s'hi poden veure diferents treballs fets amb vímet, en forma de flor i també papallones flotant dels arbres. Són obra de Maria Àngels Cedacers, Alba Roca i Adrià Plazas, amb la col·laboració de l'associació de veïns del barri.



«Land art» al Pla V

Més arriscada és encara la proposta del Pla V, una ruta de 2,4 quilòmetres entre el riu Galligants i el passeig Arqueològic. Controvertida. Són un seguit d'obres utilitzant elements de la natura (land art): pedres, branques... i formes molt curioses. La idea és que hi romanguin fins que les engoleixi la mateixa natura.