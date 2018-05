L'atractiu cultural de la mostra de flors

Girona, Temps de Flors forma part aquest any de les activitats que es promocionen sota el segell de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural des de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit cultural cal ressaltar el protagonisme dels museus de la ciutat durant l'esdeveniment.

Durant la mostra, es podrà veure una exposició de l'artista saltenc Joan Mateu a la Casa Pastors, sota el títol de «L'oblit de la forma», que es va inaugurar ahir. A més, la Casa Masó inaugurarà la seva nova mostra «La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya» el dia 18 de maig, jornada que coincideix amb el Dia Internacional dels Museus i que la mateixa Casa Masó aprofitarà per estrenar quatre noves sales de la casa que s'incorporaran a la ruta.

En el marc del Dia Internacional dels Museus, el 18 de maig, i la Nit dels Museus, el 19 de maig, els museus de la ciutat oferiran jornades de portes obertes i han programat diverses activitats. Destaca l'espectacle d'ombres xineses del Museu del Cinema; la visita teatralitzada «Viatgers al tren!» del Museu d'Història de Girona; o les projecccions de curts de temàtica relacionada amb les Diàspores del Poble Jueu del Museu d'Història dels Jueus.

Cal destacar també les mostres que s'oferiran durant els dies de l'exposició floral al Museu d'Història de Girona («El tren de la modernitat»), al Bòlit («Flors de postal») o a La Mercè («Bons auguris»).

A banda, també s'organitzaran diferents visites guiades per la ciutat com és la GironaWalks. Els visitants podran recórrer els racons més emblemàtics del Barri Vell per descobrir la ciutat històrica i els seus elements més representatius, com l'església de Sant Feliu, la Catedral, la Muralla i el Call jueu.

Aquestes activitats s'inclouen dins la celebració de l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Una oportunitat única per descobrir la riquesa i diversitat del patrimoni europeu. La commemoració vol sensibilitzar la societat sobre la història i els valors europeus, reforçar un sentiment d'identitat comú i posar en valor les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni cultural per al desenvolupament de la societat.