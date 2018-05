Més de 800 escolars de Girona participen en l'onzena Fira de la Ciència

Més de 800 escolars de 5 a 12 anys de les escoles de Girona han participat aquest matí en l´onzena edició de la Fira de la Ciència, que ha tingut lloc a la plaça de l´U d´Octubre de 2017 i a la plaça de Josep Pla. La Fira està organitzada de forma conjunta per l´Ajuntament de Girona, a través de La Caseta-Serveis Educatius; la Facultat d´Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (UdG); l´Obra Social "La Caixa", i el Centre de Recursos Pedagògics del Servei Educatiu del Gironès.

De les deu del matí a les dotze del migdia, s´han organitzat gairebé quaranta tallers d´experiments científics en els quals els escolars de la ciutat han pogut experimentar i investigar a través de diferents activitats. Les escoles participants han sigut les següents: Joan Bruguera, Verd, Montjuïc, Vedruna, Carme Auguet, Sagrada Família, Taialà, Font de la Pòlvora, El Bosc de la Pabordia, Marta Mata, Eiximenis, Masmitjà i Pericot.

Les propostes, dirigides per estudiants del grau de Mestre de la Facultat d´Educació i Psicologia de la UdG, han treballat diferents conceptes científics, com el pes, les mescles i dissolucions, la pressió, el magnetisme o les ones sonores, entre altres. Amb els tallers realitzats s´ha aconseguit treballar, de manera senzilla i entenedora, tots aquests conceptes científics que habitualment són difícils d´entendre.

La Fira de la Ciència té com a objectiu promoure l´educació científica entre els més joves posant en pràctica el mètode científic a través de l´observació de fenòmens, formulant hipòtesis, experimentant i traient conclusions i d´aquesta manera es poden definir teories relacionades amb els conceptes científics treballats. Amb aquesta manera de treballar s´aconsegueix que la ciència sigui atractiva i engrescadora i fomenta, d´aquesta manera, les vocacions científiques dels nens i nenes.