La pluja s'afegeix al debat de les flors

Un no té temps per fer cada dia tot el recorregut de Temps de Flors perquè hi ha molts projectes per visitar i perquè ha d'anar a escriure el que ha vist, tard o d'hora. Per molt que tingui d'ídol Kilian Jornet o Toti Bes. Ahir part de la visita va centrar-se a l'entorn de la plaça dels Jurats. En poc més de mitja hora va veure's encerclat en els tres grans debats que any rere any envolten la mostra floral. La quantitat de flors, la multitud i el temps.

Hi haurà flors o no? Un projecte a la paret del carrer de Ferran el Catòlic, entre l'església de Sant Lluc i els Banys Àrabs, no ho pot deixar més clar. S'hi pot llegir: «On són les flors???». Amb tres interrogants. Això sí, aquest està elaborat amb lluents flors liles. Triomfarà, entre els visitants que ho entenguin.

Un altre gran debat és si l'esdeveniment està massificat. Tot apunta que hi haurà molta gent peti qui peti. Aquests dies, multitud d'individus volten arreu i es fan fotos a tots els racons. «Això ja és una bogeria», comenta un regidor de l'oposició que em trobo caminant pel carrer Ciutadans i que està allunyat ideològicament del partit del nom d'aquest vial. Falta veure si se superaran els més de 240.000 visitants que un estudi va indicar que havien visitat la mostra l'any passat. En aquests temes, sorprenentment sempre hi ha un augment respecte a l'edició anterior.

Hi haurà més gent faci un pet de sol o plogui, que sembla que és el que farà. I aquest és el tercer gran debat. Plourà? Girona va vivint pluges primaverals cada tarda. Els muntadors dels projectes estan histèrics. A l'interior del riu Galligants hi ha diferents composicions. El riu és sec, però hi ha qui exclama: «A veure si plou i una riudada s'ho emporta tot». A poca distància, darrere de l'església de Sant Pere de Galligants, hi ha un projecte amb flors liles i sirenes. Entre ells hi ha el dubte sobre si han d'instal-lar uns determinats materials. «No veus que si plou no s'eixugarà?», comenta una dona a un company.

Mentrestant, un voluntari recorda que «és bo que plogui perquè les flors aguantin fins al segon cap de setmana». «I la temperatura també ajuda!», li recorda un altre. Si és que hi ha flors, és clar.