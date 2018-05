Polèmica per una creu amb la cara dels líders independentistes

Una creu blanca de grans dimensions i una base groga. És un dels muntatges que formen part de Temps de Flors. Està situat a la Gran Via de Jaume I, al costat dels Tòtems de la Dignitat. La creu té les cares dels líders independentistes que estan a la presó i les dels que estan a diferents països europeus.

El projecte es titula «Processó per la Llibertat» i els autors són Gerard Fernández, Josep Maria Sánchez, Lourdes Casademont, Quim Vilanova i Pep Pladeveya. Mentrestant, el PP ja ha demanat la retirada de l'obra. La portaveu, Concepció Veray, ha apuntat que «a només dos dies de la inauguració de Temps de Flors veiem com Madrenas es va dedicant a pintar la ciutat de color groc i a col·locar insígnies independentistes per tots els racons».