El PSC proposa que els alumnes apadrinin espais públics

El PSC de Girona ha presentat una moció pel ple de dilluns on proposa que els escolars de la ciutat apadrinin espais públics, participin en la construcció conjunta de la ciutat o proposin arreglar espais col·lectius de barri. El nom amb què es presenta és «Apadrinem Espais Públics».

«Pretenem donar veu a una part de la ciutadania que normalment no pot fer-ho, i que són ciutadans de ple dret que poden aportar tant idees per solucionar els problemes del seu entorn com participar en la senyalització, neteja o retolació històrica», ha explicat la portaveu dels socialistes gironins, Sílvia Paneque.