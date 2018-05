Quatre adolescents gironins guanyen un premi de robòtica als Estats Units

Quatre adolescents gironins han guanyat un premi de robòtica als Estats Units dissenyant una cadira de rodes connectada a un braçalet. Els joves, d'entre 12 i 13 anys, han presentat el projecte a la Vex Robotics Competition, un campionat d'abast internacional que s'ha celebrat a Kentucky.

Entre d'altres, la cadira de rodes està pensada per aixecar la persona discapacitada i el braçalet que hi va interconnectat, al seu torn, incorpora altres usos per facilitar-li el dia a dia (com obrir portes, fer pagaments o alertar els familiars en cas de necessitat). La idea els hi ha valgut un dels Inspire Awards (premis a la inspiració) que atorga el jurat. Arribar fins aquí, però, no ha estat fàcil. I és que els quatre escolars, que participen als tallers de l'empresa Innova't Educació, han pogut volar a Amèrica després de guanyar un campionat estatal i haver construït un robot des de zero per afrontar els reptes que plantejava l'organització dels Vex.

La Núria Brusi, la Laia Travé, en Marc Falgueras i l'Àngel Roncero proven el seu robot a la pista d'entrenament. Ja fa gairebé un any que tots quatre van posar-se a dissenyar-lo i construir-lo. Ho van fer amb l'objectiu que superés el repte que l'organització dels Vex havia posat per a aquest 2018: agafar unes anelles insertades en uns tubs a un costat de la pista, traslladar-les a l'altra banda i deixar-les caure en uns altres.

Els quatre joves, que estudien 1r i 2n d'ESO en instituts de la ciutat, fan extraescolars de robòtica i participen als tallers d'Innova't Educació. És aquí on es preparen per participar a la competició internacional, de la qual ara fa pocs dies se'n van celebrar les finals a Louisville, la ciutat més gran de l'estat de Kentucky.

Per poder tenir bitllet als Estats Units, abans però cal guanyar el campionat estatal de la Vex Robotics, on aquest 2018 van participar-hi 35 equips. D'aquí en surten tres places per poder anar al mundial. I aquests adolescents gironins, que es van inscriure a la prova amb el nom de 'Wildcats' (gats salvatges), van aconseguir-ne una, imposant-se a la seva categoria (la dels robots de plàstic).

A partir d'aquí, i després de buscar el suport d'espònsors per finançar-se el viatge, ells i dos monitors es van enlairar cap als Estats Units. A les finals de la Vex Competition hi arriben a participar fins a 1.600 equips, dividits per tipologia de robots (també n'hi ha de metàl·lics), edats i categories. A la dels 'Wildcats' n'hi havia una vuitantena.



Inspiració al servei de les persones

A les proves d'habilitat –les que es fan amb el robot a pista- els 'Wildcats' no van poder arribar a disputar la final. Però sí que van aconseguir superar la resta d'equips de la seva categoria en creativitat. I és que, apart de presentar els seus robots, els participants també defensen un projecte innovador davant del jurat de la Vex Competition.

Els 'Wildcats' van idear una cadira de rodes robotitzada (de la qual n'han fet un prototipus en 3D) que va interconnectada amb un braçalet. "La cadira està pensada per aixecar la persona discapacitada i la polsera té diferents utilitats que li faciliten la vida diària", explica la Laia. Entre d'altres, a més de posar en funcionament el dispositiu que porta incorporat la cadira, el braçalet permet obrir portes a distància, fer pagaments o, en cas de necessitat, activa avisos als serveis d'emergència i als familiars.

Per presentar el projecte a la Vex Competition, els quatre adolescents van fer un dossier on especificaven com fer-lo realitat. I la seva idea es va imposar a les de la resta d'equips. El jurat va atorgar als 'Wildcats' el premi de la categoria, l'Inspiration Award, que ja es troba en una de les lleixes de la seu d'Innova't Educació.

"No tens límits"

Ara, després de tornar dels Estats Units, els quatre adolescents ja pensen en la Vex de l'any que ve. Però més enllà d'això, asseguren que la robòtica els ha ensenyat valors que els ajuden a créixer. "M'agrada perquè no tens límits a l'hora de crear i fer realitat la teva idea", explica la Núria. "T'ensenya a ser més autònom i a tenir més paciència per resoldre els problemes que puguin sortir amb el robot", hi afegeix la Laia.

"La robòtica ens permet aprendre, estar amb els amics i gràcies a la Vex Competition també hem conegut món", valora en Marc. "A més, encara que pensis que la teva idea sigui molt boja, la pots intentar fer realitat i superar els reptes", conclou l'Àngel.



Més de 1.000 alumnes

Innova't Educació dona classes de robòtica a uns 1.000 alumnes de la demarcació. Tant a les escoles (com a extraescolars o curriculars) com també als tallers de la seu que té a Girona. "La robòtica permet treballar les matemàtiques i el pensament lògic, però també és molt important tota la part humana", explica el director d'Innova't Educació, Dani Martín. "Els joves impulsen la seva emprenedoria, creen una solució per als reptes que se'ls proposen i, a més, treballen conjuntament", precisa.

Martín explica que l'objectiu de participar a la Vex Robotics Competition no és guanyar sinó participar. "Ho fem per crear comunitat i perquè els joves aprenguin i s'ho passin bé, però quan et cau un premi evidentment fa moltíssima il·lusió", conclou.

I si els 'Wildcats' van deixar empremta als Estats Units, l'equip que participa a les categories d'edats superiors tampoc es va quedar enrere.

El formen quatre joves de l'institut de Verges (Baix Empordà) que tant l'any passat com aquest han anat als Estats Units després de guanyar el campionat estatal. I a la Vex del 2018, han quedat entre els trenta primers de la competició mundial.