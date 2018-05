Girona, Temps de Flors s'obre a la natura en la 63a edició de l'esdeveniment, que comença demà i s'allargarà fins al 20 de maig. Propostes com l'itinerari artístic Pla V, que transcorre per l'espai natural entre el passeig Arqueològic i el riu Galligants, o la incorporació dels jardins de la Devesa en el recorregut de l'exposició són dues de les principals novetats de la mostra floral del 2018.

Enguany cal destacar també l'obertura de nous espais com els jardins del Campaner, al costat de la Catedral, que és el primer cop que es podran visitar, o la incorporació de la plaça de la Independència al recorregut de Temps de Flors, amb un projecte del Girona FC. Girona, Temps de Flors comptarà amb un total de 203 projectes dividits en 157 espais. Les exposicions florals es podran visitar cada dia de les 10 a les 22 h i els dos dissabtes i el dimecres dia 16 de maig, de 10 a 24 h.

«En aquesta edició fem una mirada ambiciosa de la ciutat cap al seu entorn més proper i cap als parcs urbans, com és el parc de la Devesa. A més, continuem fent esforços per millorar la mobilitat dels visitants i esponjar els recorreguts per fer més còmoda la visita i per acostar més gent cap als barris», va subratllar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, durant la presentació del programa. «Temps de Flors és un acte d'orgull ciutadà» i «un projecte ambiciós de transformació de la ciutat» que seria «impossible d'assumir» sense la col·laboració de les entitats que ho fan possible, més l'aportació dels patrocinadors i els espònsors, va afegir l'alcaldessa.

En la mateixa línia, la regidora Glòria Plana Yanes va ressaltar que els «projectes florals són realitzats de forma desinteressada per voluntariat que posa una gran dosi de voluntat i d'esforç i, per això, tots ells són imprescindibles».

Com cada any, a banda de les tasques del voluntariat i de les entitats implicades en Girona, Temps de Flors, el teixit social i associatiu de Girona s'implica en l'exposició. Els agents culturals amb la 7a edició de Girona A Cappella Festival o l'organització de cicles corals (com el que es fa al Museu d'Història dels Jueus); els centres educatius amb el projecte de la Zona U o la iniciativa que promou La Caseta de l'Ajuntament de Girona des de fa 19 anys; els establiments comercials amb el 14è Concurs d'Aparadorisme i Decoració Interior o els restauradors i els locals d'oci nocturn de la ciutat amb el Gastroflors i el Flors de Nit.

Una novetat d'aquest any en aquest aspecte és la campanya «Temps de flors, temps de sang», que s'impulsa des del Banc de Sang i Teixits de Girona amb l'objectiu de promoure la donació de sang durant el festival de les flors. Totes les persones que s'acostin a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta entre el 12 i el 20 de maig per donar sang rebran una planta per gentilesa de l'organització de Temps de Flors. D'aquesta manera, es vol agrair als donants de sang el seu gest altruista. Cada dia es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang a Catalunya per cobrir les necessitats dels hospitals. Per poder donar sang s'ha de tenir 18 anys o més, pesar més de 50 kg, estar bé de salut i, en cas de ser dona, no estar embarassada.

Per altra banda, un any més l'Obra Social La Caixa col·labora, un any més, amb el Girona, Temps de Flors. «Estem contents de poder comptar amb el suport fidel d'empreses que fa anys que col·laboren i patrocinen en un esdeveniment tan especial per a nosaltres com és Temps de Flors. Només podem tenir paraules d'agraïment per l'Obra Social la Caixa per creure en aquest projecte un any més», va ressaltar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.