The Real Group, al Festival A Cappella

Les millors veus es donaran cita, un any més, al Girona A Cappella Festival, que se celebra del 12 al 20 de maig coincidint amb Temps de Flors. The Real Group, considerat com el millor grup d'Europa del gènere, encapçala el cartell de la setena edició del festival. Amb un estil entre el jazz i el pop, el grup suec, que celebra els seus 30 anys de carrera, actuarà demà a l'Auditori de Girona, a les 20.30 h.

El festival Girona A Cappella, únic d'aquest gènere a tot l'Estat, portarà algunes de les formacions referents en l'àmbit internacional de la música sense instruments, expressada només amb la veu. A Cappella comptarà amb actuacions d'onze grups musicals provinents de quatre països diferents.

Després de The Real Group, en el cartell del festival destaquen els polonesos Audiofeels, els britànics The Beatbox Collective, les cubanocatalanes Gema4 o la producció pròpia del festival: The Beatles A Cappella Tribute, amb Les Anxovetes & The Hanfris Quartet, dues de les millors formacions vocals del país.

Girona A Cappella Festival ha situat la marca Girona, ciutat de festivals dins el circuit europeu a cappella i ja és parada imprescindible en les gires europees de les principals formacions del gènere, així com visita obligada pel públic amant de la bona música.

El festival és una proposta cultural de primer ordre, en què prima l'excel·lència i la qualitat artística i en què també s'inclouen propostes de proximitat. A més, el festival completa la programació amb actuacions de corals a la plaça de la Independència.

L'esdeveniment començarà demà a les sis de la tarda a la plaça de la Independència amb el grup Audiofeels, i seguirà a les 20.30 h amb el concert de The Real Group a l'Auditori. Durant tota la setmana seguiran els concerts a la plaça de la Independència, a la Casa de Cultura i, com a novetat, enguany s'obrirà l'espai a la Casa Solterra amb un concert del Cor Flumine, amb taquilla inversa. El grup britànic The Beatbox Collective clourà el festival el dia 20 de maig, a les sis de la tarda.