Un total de 157 espais

Durant els dies de Temps de Flors, Girona ofereix a visitants i ciutadania la possibilitat de contemplar una ciutat diferent amb espectaculars projectes florals, entrar en molts patis privats que durant la resta de l´any es mantenen tancats i sorprendre´s amb racons i edificis emblemàtics de la ciutat que mostren aquests dies una aparença original. També és un bon moment per participar en activitats culturals, fires i concursos o degustar plats i productes innovadors amb les flors com a protagonistes.

L´exposició obrirà demà les seves portes i estarà en marxa durant nou dies, fins al diumenge 20 de maig. Els espais es podran visitar de les 10 del matí a les 10 de la nit, i s´ofereix la possibilitat de passejar-hi de nit per la mostra els dos dissabtes i el dimecres 16 de maig (fins a les 12 de la nit). Durant aquests dies, voluntariat i brigades municipals continuen tenint cura dels projectes, regant i fent manteniment de flors, plantes i materials.