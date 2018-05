Comença la festa de la primavera

Per fi. Tot està a punt. Girona ja fa flaire de flors. Seran nou dies del que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, qualifica com la «festa de primavera». Els muntatges ja estan tots a lloc i a l'espera de milers de visitants. Molts ja no miren ni estudien la instal·lació. Només fan una foto i van a buscar la següent. I es queixen que hi ha massa gent o perquè no els agrada. Però, en defensa de la llibertat artística: a qui no li agradi un projecte, en té 202 més per visitar.

El xafarder major, un servidor, inicia el seu tercer dia tafanejant projectes florals. Posant el nas en un racó i en un altre, l'atracció olfactiva porta indiscutiblement als Banys Àrabs. Impacta l'agradable olor en accedir al recinte. L'entitat financera BBVA ha participat en el muntatge del projecte amb la implicació de més de 200 persones treballadores, tal com recorda el director territorial de l'entitat, Xavier Llinares. Assegura que els voluntaris, els treballadors de l'entitat, no és prenen el muntatge com un sacrifici, al contrari: «Volen ser part de la resta i hem de fer torns». El capità de la instal·lació és l'artista Jordi Albà, que ha remarcat que al recinte hi ha més de 3.000 flors entre les tres sales dels Banys Àrabs. Qui digui que no hi ha flors, aquí haurà de dissimular. És un dels, almenys 23 espais de l'esdeveniment, on hi ha més de mil flors.

Una sala amb flors blanques (roses, assutzenes, lliris i gessamins), una altra és blava (pètals de delphiniuns) i a la tercera llueix el taronja de les roses i les crestes de gall. El projecte és diu «les mil i una flors» i recrea un palau nassarita on, a més dels colors, s'ha tingut en compte l'aigua, els colors i les olors. Envolten tot el conjunt floral diferents plantes aromàtiques com ara mentes sàlvies, farigoles o romanís.



Vaixells a la «zona U»

El xafarder fa més voltes pel Barri Vell però, més per esquivar gent, que altra cosa. Intenta creuar pel pont d'en Gómez, però està tallat. Estan treballant en l'obra. Molts ponts faran goig, tot combinats amb els colors de les cases de l'Onyar. Es veuen tonalitats grogues. Finalment, el tafaner observa el mar dels nens. Està situat al carrer Nou. Durant els dies de Temps de Flors es fa difícil passar-hi perquè els muntatges ocupen gran part del vial, però val molt la pena. Són tot obres fetes per les escoles, escoles bressols i escoles especials de Girona. Aquest any, han de decorar vaixells sobre una catifa blava. Cada nau destil·la personalitat pròpia. Es fa gràcies als comerciants de la dita «Zona U» que engloba els comerços del carrer Nou, l'avinguda de Sant Francesc i un tram del carrer Santa Clara.