L'Ajuntament dona la llicència per fer les obres al Palau Firal de Girona

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir al matí atorgar les llicències per a les obres de reforma del Palau Firal, que podran començar a partir de mitjans de juny i impediran que l'Auditori pugui acollir l'entrega dels Premis Princesa de Girona, tal com pretenia la Fundació de la Casa Reial.

La reforma més important consistirà en obrir una nova porta principal a la façana que dona a la Devesa, on predominarà el vidre. Aquests treballs podran començar a mitjans de juny i la previsió és que durin dos mesos i mig. Es tracta de l'obra més ambiciosa, que costarà uns 270.000 euros, segons la llicència. Paral·lelament s'aniran fent treballs menors de reforma de diferents espais interiors que compten amb un pressupost de 110.000 euros. Es tracta de treballs necessaris per adequar les instal·lacions a la normativa de seguretat i antiincendis i també prendre les mesures necessàries en matèria d'accessibilitat. Més endavant, està previst que en una segona fase d'obres s'actuï sobre les sales de reunions, l'espai de la llotja de contractació i el restaurant de l'edifici.

Segons ha explicat la directora de Fira de Girona, Coralí Cunyat, en el Patronat que se celebrarà dimecres tenen previst aprovar les obres i l'endemà (el 17 de maig) obrir la licitació. Si tot segueix sobre el calendari previst, la mesa de contractació farà l'adjudicació el dia 11 de juny, i fins el dia 25 hi haurà temps per comunicar i formalitzar el contracte. Els treballs, doncs, podran començar en aquest període. La previsió és que, si no hi ha entrebancs, finalitzin cap al mes de setembre. De fet, segons ha indicat Cunyat, la primera fira que hi ha programada és Firatast, pel pont del 12 d'octubre.

A banda de les llicències d'obres -que són provisionals i estan subjectes a l'execució dels treballs previstos-, ahir també es va atorgar la llicència municipal recreativa per a multiactivitat per a Fira de Girona per tal d'ampliar les activitats i els serveis que ofereix.

La Fundació Princesa de Girona entrega cada any els seus premis al voltant del darrer cap de setmana de juny. Després que l'Ajuntament els comuniqués fa uns mesos que aquest any no podran disposar de l'Auditori, la Fundació manté la seva voluntat de celebrar l'entrega a Girona però encara no ha comunicat en quin espai ho farà.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha indicat que les obres són «el primer pas per dignificar el Palau de Fires de la ciutat i fer que esdevingui un equipament adequat al segle XXI, a l'alçada de la qualitat dels esdeveniments que hi tenen lloc i que tenen lloc a la ciutat».