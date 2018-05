El pregoner serà el rector de la Universitat, Quim Salvi

El pregoner de la 63a edició de Girona, Temps de Flors serà el rector de la Universitat de Girona, Joaquim Salvi. Salvi serà el responsable, per tant, de fer el pregó en l'acte inaugural que tindrà lloc a les onze del matí a les escales de la Catedral i que comptarà amb la participació de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i de la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, Glòria Plana.

L'alcaldessa, marxarà després cap al Parlament, on a les dotze del migdia començarà la primera sessió i votació del debat d'investidura. En previsió que calgui una segona volta, Marta Madrenas ha decidit ajornar el ple municipal previst per aquest proper dilluns a les sis de la tarda, ja que aquesta segona sessió al Parlament seria el dilluns i cada vot és imprescindible.

El ple municipal ordinari del 14 de maig s'ha traslladat al dilluns 21 de maig. Tot i això, l'alcaldessa ha convocat un ple extraordinari per aquest dilluns a les 08:30 hores del matí en el qual es debatran dues qüestions urgents relacionades amb la incineradora de Campdorà i amb el servei d'atenció domiciliària (SAD). Són temes urgents que s'ha d'aprovar sí o sí, sense poder esperar una setmana més.

Aquest ajornament no ha agradat a algunes formacions polítiques. Per exemple, el regidor de la CUP-Crida per Girona Lluc Salellas ahir mateix va indicar a la xarxa Twitter: «Un exemple més de la problemàtica de duplicitat de càrrecs (alcaldessa-diputada Parlament) és que Madrenas ha suspès una setmana el ple de Girona de dilluns per incompatibilitat horària. I cada setmana en passa una...».