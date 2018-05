Rius de gent omplen Girona en la inauguració de Temps de Flors

Des de primera hora del matí d'aquest dissabte milers de persones omplen els carrers de Girona per veure la 63ena edició de 'Girona Temps de Flors'. La mostra l'ha inaugurat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, juntament amb la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, i el pregoner d'aquest any, el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi. I ho han fet des d'un dels escenaris més espectaculars i que atrau més visitants: Les escales de la Catedral, aquest any vestides amb un muntatge de flors grogues i arbres blancs. Els Banys Àrabs també són un dels espais més sol·licitats.

La Blanche és una turista francesa de Vichy (a tocar de Lió) que ve cada any expressament per Temps de Flors, i reconeix que ha fet cua des de les vuit del matí per poder veure el muntatge. "L'any passat no vaig poder entrar als Banys Àrabs i tenia clar que aquesta edició no m'ho perdria. M'ha encantat", ha assenyalat.