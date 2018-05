Cursa d'orientació, moda artesana i nous dissenyadors a la Fira Tèxtil de Salt

Salt va reviure ahir el seu passat industrial amb la Fira Tèxtil, que va incloure per primer cop una cursa d'orientació al Pla dels Socs organitzada conjuntament amb els Aligots. L'objectiu del recorregut, obert a tots els públics, va ser recórrer els espais naturals de la vila i els itineraris dels voltants, que recorden el període de la seva industrialització.

Una trentena d'expositors artesans i nous dissenyadors van instal·lar les seves parades al passeig Ciutat de Girona, on van mostrar les seves pròpies creacions. A més, durant tot el dia hi va haver també activitats familiars i tallers per a tots aquells que volien introduir-se en el món del fil i l'agulla.

D'altra banda, a la Fàbrica Jove es va poder visitar la tradicional exposició de patchwork, mentre que la Fira va finalitzar amb la gran desfilada de modes, on una desena de botigues van mostrar roba íntima de dona, home i complements.