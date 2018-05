Mor un home de 36 anys en encastar-se amb el quad contra una botiga a Girona

Un veí de Celrà de 36 anys va perdre la vida en un accident de trànsit a la ciutat de Girona. L'home conduïa un quad i es va encastar contra l'aparador d'una botiga del passeig d'Olot, a l'altura de l'encreuament amb el carrer Pedraforca.

La mort del conductor va ser immediata, ja que quan els serveis d'emergències van arribar a lloc ja no van poder fer-hi res. I és que l'home va encastar el vehicle i va acabar trencant la vidriera d'una botiga xinesa. Ell i el quad van acabar entrant fins a l'establiment pel fort cop, fent caure fins i tot algunes lleixes. L'home portava casc en el moment del succés però li hauria caigut pel fort impacte.

L'accident de trànsit mortal està essent investigat per la policia i s'apunta com a una de les principals hipòtesis que el conductor podria haver anat a gran velocitat quan anava des de Salt per l'avinguda dels Països Catalans cap a Girona. Així també ho van constatar alguns testimonis dels fets. I tot seguit va passar per sobre de la rotonda que hi ha a l'altura de la frontissa de Santa Eugènia i va anar tot recte i va acabar encant-se contra la botiga.

El sinistre viari mortal va tenir lloc quan faltaven uns deu minuts per les tres de la matinada d'aquest dissabte. Va ser llavors quan la Policia Municipal de Girona va rebre l'avís de l'accident i fins allà s'hi va desplaçar amb diverses patrulles. Al lloc també hi van treballar el SEM i la Policia Local de Salt, que hi va anar immediatament en saber també del succés ja que l'accident va tenir lloc al límit dels dos municipis, Girona i Salt. Tot i això, quan van arribar els efectius d'emergències, el conductor presentava ferides incompatibles amb la vida. Ahir, el negoci xinès on es va encastar el vehicle encara retirava de bon matí les destrosses produïdes pel sinistre de la matinada. La víctima mortal era un veí de Celrà, Claudio Damian L., de 36 anys.

Aquesta és la primera víctima mortal de l'any a la ciutat de Girona fruit d'un accident de trànsit. No n'hi havia hagut cap des del 7 d'agost de l'any passat, quan un jove motorista de 23 anys va morir en un accident a l'avinguda Lluís Pericot.

El jove era veí de Cassà de la Selva, tornava de matinada a Girona a un pis que compartia a la ciutat. El jove conduïa en direcció a Girona quan, a l'altura del número 112 de l'avinguda de Lluís Pericot, per causes que es desconeixen, va patir l'accident i va resultar mort.

A les comarques de Girona des de principis d'any ja han mort 12 persones en accidents de trànsit en vies urbanes i interurbanes.