Permetran aparcar una hora més gratis a l'àrea verda de la Devesa els dies de mercat

L'Ajuntament de Girona permetrà aparcar gratuïtament dues hores a la nova àrea verda de la Devesa els dimarts i dissabtes, quan hi ha mercat. Segons ha explicat el regidor de Mobilitat, Joan Alcalà, es tracta d'una petició que havia fet l'Associació de Marxants, ja que considerava que només una hora per poder anar a comprar és insuficient. La mesura s'ha d'aprovar en el proper ple municipal, que s'havia de celebrar dilluns però que s'ha posposat una setmana.

La nova àrea verda de la Devesa –a la zona denominada Can Sarasa– va entrar en funcionament el passat mes d'abril i fins ara ha tingut una ocupació més aviat baixa, mentre que els aparcaments gratuïts del voltant –com la Copa o els terrenys on s'ha d'aixecar el futur Arxiu Provincial– s'han omplert de vehicles. Alcalà assegura que l'Ajuntament ja havia previst una arrencada fluixa, però es mostra «convençut» que s'anirà omplint progressivament, a mesura que els veïns vagin veient que és una bona alternativa per deixar els seus vehicles. Segons va recordar, això és el mateix que ha succeït en altres zones de la ciutat.



Petició acceptada

De moment, el que sí que ha fet l'Ajuntament és acceptar la petició de l'Associació de Marxants d'ampliar l'horari gratuït durant els matins de mercat, és a dir, dimarts i dissabte. A hores d'ara, qualsevol persona pot tenir una hora d'aparcament gratuït en aquesta zona els dies de mercat per tal de poder anar a les parades de la Devesa a fer les seves compres. La mesura es va prendre perquè ni marxants ni clients es veiessin perjudicats per l'establiment d'aquesta nova zona de pagament.

Els marxants, però, han sol·licitat al consistori que siguin dues les hores gratuïtes, en considerar que només una podia ser insuficient perquè la gent realitzés les seves compres. L'Ajuntament ha decidit acceptar l'ampliació i, per fer-ho, haurà de modificar l'ordenança municipal, cosa que té previst fer en el proper ple municipal, que se celebrarà el pròxim dia 21.

La nova àrea verda d'aparcament a tocar del parc la de Devesa va començar a funcionar a mitjans d'abril amb una ocupació d'aproximadament el 50%. Es tracta d'un espai on, fins ara, trobar una plaça lliure era molt complicat, però que des que es va instaurar el sistema de pagament sol tenir nombrosos espais buits.

En total són 271 places, repartides entre les 210 del carrer riu Güell (davant l'antiga Sala de Ball), 41 a Bonastruc de Porta (sota les vies) i 20 al carrer Cerverí. Segons la matrícula, per als veïns de fora de Girona, el cost és el mateix que una zona blava (1,05 euros cada hora). Per als gironins és quasi a meitat de preu (0,55 euros l'hora) i per als residents dels barris de la Devesa i Bonastruc-Figuerola, un preu molt reduït (0,25 euros al dia o una quota trimestral de 19,50 euros).