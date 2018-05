Desallotgen l'edifici de la Seguretat Social a Santa Eugènia per un incendi

Aquest matí s'ha desallotjat l'edifici de la Seguretat Social a Santa Eugènia de Girona per un incendi.

Ha sonat l'alarma i els Bombers han descobert que cremava una estufa de butà.

Els fets han tingut lloc pels volts de dos quarts de deu del matí, a la seu de la Seguretat Social que té a la carretera Santa Eugènia, número 40.

Els Bombers s'han activat amb diverses dotacions perquè sonava l'alarma d'incendi i ràpidament han fet desallotjar els treballadors i la gent que hi havia. En total, un centenar de persones.

Quan hi han arribat se sentia olor però no apareixia fum per enlloc fins que al final, han descobert que a la primera planta hi havia una estufa de gas butà que cremava.

En menys de mitja hora han tingut apagat el foc i la gent ha pogut tornar a dins l'edifici i tot ha acabat amb un ensurt.