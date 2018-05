Girona atorga l'atenció domiciliària a un ens públic i l'oposició li reclama «control»

L'Ajuntament de Girona ha oficialitzat aquest dilluns el canvi en el servei d'atenció domiciliària, que a partir d'ara prestarà una empresa pública. El nou contracte posa fi al que fins ara tenia la privada Clece, que no era ben valorada pels usuaris i que, a més, incomplia algunes clàusules.

Ara, el consistori encomana el servei a Sumar i, a més, incrementa el nombre d'hores de servei (passant de 68.000 a 74.000) amb l'objectiu de posar fi a les llistes d'espera. El canvi d'empresa s'ha aprovat per unanimitat en un ple extraordinari celebrat a primera hora, ja que la investidura al Parlament ha obligat l'alcaldessa, Marta Madrenas, a alterar el calendari.

L'oposició, però, tot i avalar l'entrada de Sumar, ha reclamat a l'equip de govern nou caure "en el cofoisme" i "controlar" que la nova empresa presti el servei com cal. La CUP, fins i tot, ha retret que no s'hagi aprofitat l'ocasió per municipalitzar l'atenció domiciliària.

La investidura de Quim Torra com a 131è president de la Generalitat ha obligat a alterar el ple de l'Ajuntament de Girona. Inicialment estava previst per avui (el segon dilluns de mes) a les sis de la tarda. Però divendres passat, la incògnita de quan seria el ple del Parlament, i el fet que l'alcaldessa sigui diputada de JxCat –i per tant, hagi d'anar a la Cambra- va fer alterar el calendari.

Per això, es va optar per celebrar un ple extraordinari llampec a dos quarts de nou del matí i posposar l'ordinari a la setmana vinent. Precisament, a l'inici de la sessió, la portaveu de la CUP, Laia Pèlach, ha criticat aquesta decisió, i ha retret a l'alcaldessa que no hagués mantingut la convocatòria de ple ordinari per avui.

Marta Madrenas li ha recordat que, precisament, quan va acceptar formar part de la candidatura de JxCat al Parlament ho va fer "perquè era positiu que el món local tingués veu" a la cambra catalana. "Girona es veurà beneficiada perquè estarem a prop del Govern i hi tindrem contactes directes", ha dit l'alcaldessa.

Madrenas, però, no s'ha estat de lamentar que atès "el moment excepcional que viu el país", la CUP li hagi retret el canvi del ple municipal. "Li demanaria que m'ajudessin més en comptes de criticar-me tant", ha afirmat l'alcaldessa de Girona.



Canvi en l'atenció domiciliària

A l'ordre del dia del ple d'avui només hi havia dos punts, que s'havien de votar d'urgència. Un era el pressupost que es destina a la depuració d'aigües per a aquest 2018 (i que ha passat sense més). L'altre, el canvi definitiu de l'empresa que presta el servei d'atenció domiciliària (SAD).

El SAD permet atendre persones que tenen alguna dependència reconeguda o bé necessiten suport per dur a terme una vida autònoma. Inclou tant serveis d'atenció personal (cura del beneficiari i acompanyament) com neteja la de la llar. L'any passat, des del SAD es van atendre 493 usuaris, a qui es van oferir 68.089 hores.

Fins ara, el servei el prestava l'empresa privada Clece. Però els usuaris i els seus familiars no n'estaven contents i, a més, incomplia algunes clàusules del contracte. Per això, l'Ajuntament va decidir canviar-la i adjudicar el servei a l'empresa pública Sumar (que ja el presta a d'altres consistoris i de la qual en forma part la Diputació de Girona).

Canvi definitiu

Avui, el ple extraordinari ha aprovat el canvi de manera definitiva. És a dir, que a partir d'ara, Sumar ja es fa càrrec del SAD. La tinenta d'alcalde d'Hisenda, Maria Àngels Planas, que serà qui faci d'enllaç entre l'empresa i el consistori, ha subratllat que el canvi permetrà "complir millor els objectius de qualitat" de l'atenció domiciliària i donar "la màxima prioritat als usuaris i a les seves famílies".

El nou contracte té un pressupost d'1,15 milions d'euros per a aquest 2018 i incrementa fins a les 74.000 les hores de servei. Això, segons ha subratllat Planas, permetrà "acabar amb les llistes d'espera", que actualment se situen al voltant de les 500 hores i garanteix que Sumar, essent una empresa pública, prestarà el servei "amb solvència".



L'oposició reclama control

El canvi d'empresa s'ha aprovat per unanimitat (amb els vots de CiU, ERC, la CUP, el PSC, Cs i el PPC). Els regidors de l'oposició, però, han reclamat a l'equip de govern que no caigui "en el cofoisme" i que controli que el SAD es presta de manera adequada. Entre d'altres, els portaveus dels diferents grups, han demanat a CiU que no es "relaxi" perquè el pas a una empresa pública no és sinònim "ni garantia" que l'atenció domiciliària es presti "amb eficàcia".

La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, també ha lamentat que el consistori no hagi aprofitat el canvi per municipalitzar el servei. "Lamentem que no s'hagi deixat la porta oberta a assumir-lo directament, com passa amb altres àmbits municipals", ha dit la portaveu.