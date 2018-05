Què fer aquest dilluns a Girona Temps de Flors

A 'Girona, Temps de Flors' s´hi poden veure 203 projectes repartits en 157 espais de la ciutat, sobretot al Barri Vell. A banda de les exposicions florals, la ciutat també acull altres iniciatives com el 7è Girona A Cappella Festival. Tampoc falten propostes gastronòmiques, com el #Gastroflors o el Flors de Nit.

Aquests són els actes previstos per avui:

Fira | Productes artesans Pont de Pedra

Tot el dia

Diversos artesans i artesanes mostren l'art del seu ofici i els seus productes. Ceràmiques, joies, manualitats, brodats i figures tallades en fusta són uns bons exemples del que hi podreu trobar.

Durant tot el dia.

Música | Actuació del Cor de la UdG

Plaça Independència - 19 h

El Cor de la Universitat de Girona celebra els 20 anys d´existència. Com a cor universitari és una formació canviant i adaptable a la seva idiosincràsia i finalitat. El Cor, que té una quarantena de cantaires, és ja un clàssic en la programació del Girona A Cappella. Dirigeix el Cor, des de la seva fundació, el professor Joan de la Creu Godoy i Tomàs.

Teatre | Crit

Pati de la Diputació de Girona - 19 h.

L'Associació Gironina de Teatre - El Galliner presenta Crit, una obra que mostra el funcionament d'un món apocalíptic on no existeix la llibertat. Els individus han oblidat la capacitat d'expressar-se, de viure i de relacionar-se de manera autònoma i obeeixen només les normes dictades per un sistema que mai s'han qüestionat. En un moment donat, un dels habitants descobreix que té la capacitat d'escollir què vol pensar, i instrueix els altres sobre com fer ús de la seva llibertat última: la llibertat de pensament, l'única que no els pot ser negada. Exercint la dissidència i la desobediència pacífica, els ciutadans d'aquest món en destrucció iniciaran un procés revolucionari cap a la presa de consciència del seu propi poder.