24 detinguts per falsificar targetes per pagar peatges en autopistes de la UE

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desmantellat un entramat dedicat a la falsificació de targetes per pagar peatges d'autopistes a Espanya, França, Alemanya i Itàlia, en una operació en la qual han estat detingudes 24 persones a diverses províncies que haurien defraudat 500.000 euros.

Tal com va avançar Diarid de Girona, hi ha hagut detencions a les comarques de Girona, en concret tres i també fins a sis escorcolls a la demarcació, entre ells a La Jonquera.

També s'han fet detencions a Barcelona, Tarragona, Saragossa i Castelló, mentre que s'han realitzat 21 registres domiciliaris on s'han desmantellat onze tallers de falsificació de targetes.

Un complex frau les víctimes del qual eren les concessionàries de les autopistes i les empreses emissores de targetes per al pagament dels peatges en autopistes, ja que els falsificadors, que estaven vinculats al sector del transport de mercaderies, generaven aquest tipus de targetes sense cap titular però que passaven els controls del pagament al peatge.

A la caça d'aquest entramat i innovadora estafa les forces de seguretat hi treballaven des de fa uns tres anys, expliquen a Efe l'inspector de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) Diego Alejandro, i el capità de la Unitat Tècnica de Policia Judicial de la Guàrdia Civil Alberto Redondo, que destaquen que amb aquestes targetes s'havien realitzat 30.000 transaccions amb la implicació de centenars de vehicles de transport.

"L'entramat no comptava amb líders definits ni amb una jerarquia, però sí que hi havia tasques repartides i funcionaven com una empresa", destaca l'inspector de la Policia que detalla que mentre uns creaven amb un software informàtic les targetes, d'altres les traslladaven al plàstic i d'altres n'eren els comercials.

Aquests últims, afegeix el capità de la Guàrdia Civil es dedicaven a vendre les targetes a transportistes, petits i mitjans empresaris o particulars a un preu que anava fluctuant o, fins i tot, es venia per lots, perquè la finalitat era augmentar la seva cartera de clients.

No dubtaven a oferir el seu producte a gasolineres d'aquestes vies de peatge -el frau comès se centra en trams de pagament que dirigeixen a França- i era tan gran la competència entre els propis comercials que els investigadors van arribar a detectar tècniques d'"espionatge industrial".

Algunes d'aquestes pràctiques consistien a utilitzar terceres persones per comprar a la competència "targetes mare", que són obtingudes mitjançant la tècnica batejada com a "carding", és a dir, el delicte que consisteix a fer-se amb la numeració d'una targeta.

Amb aquestes targetes mare alguns membres de l'organització eren capaços de multiplicar-les en targetes "filles" o "nétes", amb la qual cosa evitaven haver de comprar més numeracions i, per tant, obtenien més benefici.

Finalment han estat arrestades 24 persones, la majoria de nacionalitat romanesa, 20, dos més espanyols i dos més cubans, entre els quals es troben proveïdors, falsificadors, distribuïdors i col·laboradors. Catorze d'ells van ser posats a disposició de l'Audiència Nacional.

En total, s'han practicat 18 registres a domicili i tres a seus d'empreses de transport, on s'han desmantellat onze tallers de falsificació i on han estat intervingudes 15.000 targetes i suports en blanc per a la inserció de la informació, llistats de numeracions, gran quantitat de material informàtic, una impressora tèrmica, gairebé 20.000 euros en efectiu i quatre vehicles de luxe.

La investigació coordinada pel jutjat d'instrucció número cinc de l'Audiència Nacional ha comptat amb la col·laboració del Centre Europeu de Ciberdelinqüència d'Europol, la Gendarmeria francesa i la Fuel Industry Card Fraud Intelligence Bureau, empreses que engloben les emissores de targetes del pagament dels peatges en autopistes i reportatge de carburant.