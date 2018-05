La pluja ha malmès part d'un muntatge situat al Jardí de la Infància. Ahir al matí es podia veure com hi havia diverses peces trencades o desmuntades, ja que està format per rotlles de cartró i les pluges de les darreres hores els havien fet malbé. El muntatge malmès s'anomena Cercles de Llum i ha estat elaborat per l'Associació de Veïns del Barri Pedreres-Fora Muralla i l'escola Annexa.