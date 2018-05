Un ple de Girona amb cares de son i poc públic

Ple anòmal ahir a l'Ajuntament de Girona. El fet que l'alcaldessa, Marta Madrenas, hagués d'assistir al ple d'investidura de Quim Torra com a diputada de JxCat va fer que decidís suspendre el ple ordinari previst, que se celebra cada segon dilluns de mes a les sis de la tarda, i se'n celebrés un d'extraordinari a dos quarts de nou del matí amb només dos punts urgents a l'ordre del dia.

La portaveu de la CUP-Crida per Girona, Laia Pèlach, va mostrar el desacord dels cupaires amb el fet de posposar el ple ordinari perquè l'alcaldessa hagués de marxar al Parlament. Davant d'això, Madrenas li va replicar -visiblement molesta- que quan va acceptar anar a la candidatura de JxCat va ser perquè el món local pogués tenir veu a la cambra catalana, i va considerar que la ciutat pot sortir beneficiada d'estar a prop del Govern, ja que hi podrà tenir contacte directe. També va demanar una mica més de suport a la CUP davant del «moment excepcional» que viu el país: «Ja que he de treballar molt més, els demanaria que m'ajudessin una mica més en lloc de criticar-me tant», va demanar.

Més enllà d'això, el ple -que va durar amb prou feines mitja hora- va transcórrer amb normalitat. La sessió va servir per oficialitzar el canvi de model de gestió del servei d'atenció domiciliària (SAD), que fins ara prestava l'empresa privada Clece però que, degut a la baixa satisfacció dels usuaris i a l'acumulació de llistes d'espera, a partir d'ara anirà a càrrec de la pública Sumar. Aquest canvi permetrà augmentar el nombre d'hores de servei, tot passant de 68.000 a 74.000, i l'equip de govern confia que s'acabin les llistes d'espera. L'oposició, tanmateix, va advertir al govern que no es pot caure en el cofoisme i que caldrà estar a sobre de la nova empresa pública per tal d'assegurar-se que presta el servei de forma satisfactòria.